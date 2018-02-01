Орловец поджег дом неприятеля

В момент ЧП того не было дома.

Полиция задержала 25-летнего жителя Покровского района по подозрению в поджоге дома односельчанина, сообщили в УМВД по Орловской области.

На момент пожара 49-летний житель деревни Верхососенье отсутствовал дома. После инцидента он написал заявление в полицию. Те начали искать преступника и вышли на след земляка пострадавшего — 25-летнего парня. Тот сознался в совершенном преступлении.

Он рассказал, что совершил поджог на почве личной неприязни. Для реализации преступного замысла был использован электроприбор. Парень находится под стражей. Отягчающим обстоятельством для него может стать то, что он уже был судим.

ИА «Орелград»