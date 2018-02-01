Орловская область разрывает договор с нерадивым подрядчиком

Компания «Вектор» не доделала 8 дорог.

Как сообщили в департаменте строительства и ЖКХ Орловской области, правительство региона разрывает госконтракт с ООО «Вектор», который сорвал сроки строительства дорог в регионе. Процесс находится в заключительной стадии.

Подрядчик сдал только одну дорогу. Остальные 8 находятся в разной степени завершения. В основном произведена отсыпка щебнем. Правительство судится с «Вектором» в арбитражном суде, сумма по искам достигла 184 млн рублей.

Теперь власти рассчитывают на федеральные деньги для достройки дорог. В случае получения контракты будут проторгованы по отдельности.

ИА «Орелград»