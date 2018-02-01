 

 

Орловские чиновники рассказали о «мертвых» долгах

1.2.2018 | 12:46 Новости, Общество

В Орловском районе обсудили взыскание долгов с арендаторов.

Как сообщили в администрации Орловского района, долги по арендной плате за пользование муниципальным имуществом составляют 40 миллионов рублей. Часть их составляет неуплата за декабрь прошлого года, и власти рассчитывают, что эта задолженность в ближайшее время будет погашена.

— Однако есть и так называемые «мертвые» долги, когда с должника, как говорится, взять уже нечего, — сообщили в администрации. — Такое случилось с ООО «Уютстрой», которое задолжал району порядка 25 млн рублей. Дело в отношении этого общества находится в арбитражном суде, по нему объявлена процедура банкротства.

В числе «текущих» должников числятся предприятия строительной отрасли, сельского хозяйства, а также простые граждане. Неплательщиков могут ожидать не только штрафы, но и расторжение договоров аренды.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования