Орловские чиновники рассказали о «мертвых» долгах

В Орловском районе обсудили взыскание долгов с арендаторов.

Как сообщили в администрации Орловского района, долги по арендной плате за пользование муниципальным имуществом составляют 40 миллионов рублей. Часть их составляет неуплата за декабрь прошлого года, и власти рассчитывают, что эта задолженность в ближайшее время будет погашена.

— Однако есть и так называемые «мертвые» долги, когда с должника, как говорится, взять уже нечего, — сообщили в администрации. — Такое случилось с ООО «Уютстрой», которое задолжал району порядка 25 млн рублей. Дело в отношении этого общества находится в арбитражном суде, по нему объявлена процедура банкротства.

В числе «текущих» должников числятся предприятия строительной отрасли, сельского хозяйства, а также простые граждане. Неплательщиков могут ожидать не только штрафы, но и расторжение договоров аренды.

ИА «Орелград»