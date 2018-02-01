Орловских маршрутчиков научат этикету

Рассматривается создание единого свода правил поведения.

На совещании о работе общественного транспорта в Орле 1 февраля представитель перевозчиков Игорь Бортников предложил ввести единый свод правил для водителей. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

На встрече обсуждались проблемы орловского транспорта. И.о. начальника отдела администрации Орла Виталий Гришаков пояснил, что чиновники, в отличие от полиции и ГИБДД, не могут выписывать штрафы водителям за курение или разговор по мобильному телефону. В ответ на это перевозчик предложил создать свод правил для водителей. Зампред горсовета Владимир Негин согласился и заявил, что новый документ может стать приложением к контракту.

ИА «Орелград»