Орловских маршрутчиков научат этикету

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1.2.2018 | 17:51 Новости, Общество

Фото orel-transport.ru

Рассматривается создание единого свода правил поведения.

На совещании о работе общественного транспорта в Орле 1 февраля представитель перевозчиков Игорь Бортников предложил ввести единый свод правил для водителей. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

На встрече обсуждались проблемы орловского транспорта. И.о. начальника отдела администрации Орла Виталий Гришаков пояснил, что чиновники, в отличие от полиции и ГИБДД, не могут выписывать штрафы водителям за курение или разговор по мобильному телефону. В ответ на это перевозчик предложил создать свод правил для водителей. Зампред горсовета Владимир Негин согласился и заявил, что новый документ может стать приложением к контракту.

ИА «Орелград»

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