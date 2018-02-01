Орловскую бобслеистку пустили на Олимпиаду

Людмила Удобкина сможет выступить на Играх в Корее.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 спортсменов из России на решение Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр, сообщили в суде.

В списке тех, кому дали «зеленый свет», оказалась и орловская бобслеистка, участница Олимпиады-2014 в Сочи Людмила Удобкина. С нее, как и с других спортсменов, сняли все санкции. Результаты Удобкиной на Играх четырехлетней давности восстановлены.

Отметим, что решение CAS ни на что не повлияет — Людмила Удобкина завершила карьеру.

11 спортсменам заменили пожизненную дисквалификацию от Олимпийских игр запретом на Пхенчан в любом качестве. Рассмотрение дел трех биатлонисток — Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой — отложено.

ИА «Орелград»