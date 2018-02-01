Осужденный орловец сбежал из-под надзора и угнал автомобиль

В Покровском вынесли обвинительный приговор по двум уголовным делам.

Как сообщила помощник судьи Покровской райсуда Наталья Алешичева, обвинительный приговор вынесен в отношении местного жителя. Ранее он был судим, после отбытия наказания на него было наложено ограничение свободы. В частности, ему запретили покидать место жительства по ночам. Для надзора и контроля на ногу надели электронный браслет.

Он минимум трижды нарушал условия и покидал дом по ночам. В суде было установлено, что в июне 2016 года примерно в 23 часа он проходил по улице села Дросково. Мужчина был нетрезв. Его внимание привлек припаркованный автомобиль ВАЗ-2105. Он забрался в салон, завел двигатель и решил покататься – отправился по дороге в сторону поселка Колпна.

Далеко уехать ему не удалось. Вскоре он не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Угонщик оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Но его вина была доказана.

Кроме угона, его признали виновным в злостном уклонении от отбывания наказания. По совокупности мужчина получил лишение свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»