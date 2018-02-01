В Орле задержали подозреваемого в убийстве Уварова и Соболева

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1.2.2018 | 20:34 Важное, Новости, Происшествия

Предполагаемый стрелок — 49-летний орловец.

Следственный комитет задержал предполагаемого убийцу сына экс-мэра Орла Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров «Орелстроя» Владимира Соболева, сообщили 1 февраля в ведомстве. Подозреваемый дал признательные показания. Задержание проводилось совместно с УМВД по Орловской области.

Задержанный 49-летний орловец признался в совершении убийств. Он заявил, что застрелил Уварова и Соболева из мести. Выстрелы производились из одного и того же пистолета, который подозреваемый показал силовикам.

Мужчина заключен под стражу. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Он проходит по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Убийство».

Андрей Уваров был убит 3 мая 2013 года в городе Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова. Владимир Соболев был застрелен в автомобиле вблизи собственного дома в городе Орле 24 сентября 2014 года.

ИА «Орелград»

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