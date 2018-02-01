 

 

В орловской колонии не смогли заменить окна

1.2.2018 | 10:26 Новости, Общество

УФАС рассмотрело жалобу орловской колонии на подрядчика.

Управление ФАС России по Орловской области оставило без удовлетворения заявление руководства исправительной колонии № 6 из поселка Шахово на подрядчика – компанию «ПРОФИ». Заявитель просил включить сведения об ответчике в реестр недобросовестных поставщиков. Однако в ходе разбирательства было установлено, что вина лежит на режимном учреждении.

Ранее ИК-6 объявила о проведении аукциона на право капитального ремонта окон и частичной замены стеклопакетов в административном здании. Начальная цена контракта оставляла почти 1,5 миллиона рублей. Победитель предложил вдвое меньше – 759 тысяч.

Однако заменить окна не удалось. Заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. На заседании комиссии УФАС представители подрядчика пояснили, что указанные в смете параметры окон не соответствуют действительным. А на изготовление оконных рам по действительным параметрам заказчик не согласился.

Антимонопольщики проверили конкурсную документацию и пришли к выводу, что в ней не содержатся предметы запросов. По их мнению, заказчиком была нарушена процедура проведения аукциона. В связи с этим сведения о подрядчике в «серный список» включать не будут. Компанию признали невиновной.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования