«Орелводоканал» вернет плитку на клумбу на улице Ленина

Одна из них была повреждена в ходе ремонта.

Сотрудники «Орелводоканала» пообещали отремонтировать поврежденную клумбу на улице Ленина, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Целостность была нарушена в ходе проведения аварийных работ в районе дома №24/26.

— Мы нашли остатки плитки у подрядчика. Сейчас она хранится на складе предприятия. Обязуемся устранить повреждения как можно скорее, но при наступлении плюсовой температуры. В морозы приклеивать плитку нельзя, — сказал директор «Орелводоканала» Василий Иванов.

При наступлении благоприятных погодных условий УКХ обследует все гарантийные объекты и направит подрядчикам претензии.

ИА «Орелград»

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