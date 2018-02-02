Орловчанка заработала на «мертвых душах» 600 тысяч

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2.2.2018 | 10:41 Новости, Общество

Она оформляла фиктивных сотрудников.

Следователи УМВД по Орловской области возбудили уголовное дело на женщину, незаконно получившую 600 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Дама трудилась в учреждении, которое занимается предоставлением госуслуг. Установлено, что с декабря 2015 года по август 2017 года она трудоустроила нескольких сотрудников, которые на самом деле не работали, но получали зарплату.

Деньги переводились им на банковские карты и впоследствии передавались злоумышленнице. Следователи квалифицировали преступление как мошенничество и продолжают расследование. Не исключено, что в деле появятся новые фигуранты.

ИА «Орелград»

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