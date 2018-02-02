 

 

Стало известно, почему орловский бюджет такой скудный

2.2.2018 | 15:41 Новости, Общество

В Орловской области нашли тысячи бесхозных объектов.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в минувшем году были пресечены нарушения при использовании государственного и муниципального имущества.

Прокурорские проверки показали, что право собственности Орловской области не зарегистрировано на 1908 объектов недвижимости. Поскольку нет документов о правообладании, регион не может зарабатывать на этих объектах, например, продать их или сдать в аренду. Это помогло бы получить огромный дополнительный доход для бюджета.

Впрочем, в ходе проверки все-таки всплыли два факта, когда чиновники умудрились сдать в аренду незарегистрированную недвижимость. Теперь им грозит уголовная ответственность. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования.

Ответственность грозит и чиновникам департамента государственного имущества и земельных отношений. В прокуратуре считают, что они ненадлежащим образом исполняют полномочия собственника в отношении государственной недвижимости.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования