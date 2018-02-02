Стало известно, почему орловский бюджет такой скудный

В Орловской области нашли тысячи бесхозных объектов.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в минувшем году были пресечены нарушения при использовании государственного и муниципального имущества.

Прокурорские проверки показали, что право собственности Орловской области не зарегистрировано на 1908 объектов недвижимости. Поскольку нет документов о правообладании, регион не может зарабатывать на этих объектах, например, продать их или сдать в аренду. Это помогло бы получить огромный дополнительный доход для бюджета.

Впрочем, в ходе проверки все-таки всплыли два факта, когда чиновники умудрились сдать в аренду незарегистрированную недвижимость. Теперь им грозит уголовная ответственность. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования.

Ответственность грозит и чиновникам департамента государственного имущества и земельных отношений. В прокуратуре считают, что они ненадлежащим образом исполняют полномочия собственника в отношении государственной недвижимости.

ИА «Орелград»