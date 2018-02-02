В Орловскую область придут дождь и ветер

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2.2.2018 | 17:00 Новости, Общество

Грядет неблагоприятная погода.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, в ближайшие три дня на территории региона прогнозируются обильные осадки, усиление ветра и образование гололедицы.

3 февраля установится облачная погода. Пройдет снег, сменяющийся дождем. Возможно образование тумана и гололедицы. Температура воздуха ночью -4°С…-1°С, днем -2°С…+3°С. Скорость ветра достигнет 13 метров в секунду.

Вслед за оттепелью наступит резкое похолодание и усиление ветра. 4 февраля температура будет колебаться вокруг нуля, а 5 февраля резко упадет до -12°С. Ожидается ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Возможен снег.

ИА «Орелград»

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