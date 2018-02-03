Орловчанка сурово наказала мебельный салон

Вступил в законную силу иск о защите прав потребителя.

Дело о защите прав потребителя было рассмотрено в суде Железнодорожного района Орла. Заключение по нему дали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В процессе они поддержали женщину, которая купила, но не получила дорогой товар.

Как следует из материалов, в прошлом году она посетила мебельный салон, арендующий торговые площади в ТЦ «Лента». Ей приглянулась кухня. Она внесла в кассу салона 85 тысяч рублей двумя платежами. Однако мебель ей не доставили, а ее претензии фирма оставила без ответа.

Суд удовлетворил исковые требования. В пользу покупательницы с салона будет взыскано не только 85000 рублей, заплаченных за покупку, но и неустойка в размере 23800 рублей, компенсация морального вреда в размере 7000 рублей и штраф в сумме 57900 рублей. То есть всего салону придется заплатить 173,7 тысячи рублей.

ИА «Орелград»