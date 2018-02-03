 

 

Орловским курсантам объяснили, как голосовать на выборах президента

3.2.2018 | 13:20 Новости, Общество

Члены областного избиркома провели беседу с курсантами института МВД.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, в Орле прошла встреча с курсантами и преподавателями юридического института Министерства внутренних дел России имени Лукьянова. Основной темой для беседы стали предстоящие в марте президентские выборы.

В частности, курсантам рассказали о новом порядке включения избирателей в список избирателей по месту нахождения. Многие из них являются иногородними, поэтому наверняка воспользуются данным механизмом. Напомним, что избиратель вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения в случае, если в день голосования он не сможет прийти на свой избирательный участок – из-за командировки, например.

— Избирательные комиссии создают все условия для реализации гражданами своих избирательных прав, — отметила секретарь облизбиркома Светлана Гонтарь. — И если вы считаете себя гражданами своей страны, хотите сами строить свое будущее, то реализуйте свое конституционное право – избирать.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования