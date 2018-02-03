Орловским курсантам объяснили, как голосовать на выборах президента

Члены областного избиркома провели беседу с курсантами института МВД.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, в Орле прошла встреча с курсантами и преподавателями юридического института Министерства внутренних дел России имени Лукьянова. Основной темой для беседы стали предстоящие в марте президентские выборы.

В частности, курсантам рассказали о новом порядке включения избирателей в список избирателей по месту нахождения. Многие из них являются иногородними, поэтому наверняка воспользуются данным механизмом. Напомним, что избиратель вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения в случае, если в день голосования он не сможет прийти на свой избирательный участок – из-за командировки, например.

— Избирательные комиссии создают все условия для реализации гражданами своих избирательных прав, — отметила секретарь облизбиркома Светлана Гонтарь. — И если вы считаете себя гражданами своей страны, хотите сами строить свое будущее, то реализуйте свое конституционное право – избирать.

ИА «Орелград»