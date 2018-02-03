Орловских чиновников обязали признать «несуществующие» квартиры

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3.2.2018 | 16:30 Новости, Общество

В Верховье удовлетворен иск прокурора в защиту прав местных жителей.

Прокурор Верховского района обратился в суд с исками к администрации, потребовав обязать ее принять в муниципальную собственность восемь квартир. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Все спорные жилые помещения расположены в многоквартирном доме на улице Почтовой в селе Троицкое. До 2005 года дом стоял на балансе сельскохозяйственного производственного кооператива «Троицкое». После того, как СПК ликвидировали, здание осталось без владельца. Соответственно, квартиры в нем утратили официальный статус.

Они не учитываются в составе ни одного из видов жилищного фонда, что, как говорят в прокуратуре, «создает препятствия для реализации лицами, занимающими жилые помещения, их прав, предусмотренных жилищным законодательством». В частности, проживающие в них люди не могут приватизировать жилье, поскольку оно не включено в реестр муниципальной собственности.

Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Суд решил, что квартиры должны быть приняты в муниципальный жилищный фонд. Надзор за исполнением решения осуществляет прокуратура Верховского района.

ИА «Орелград»

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