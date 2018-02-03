В Орле неправильно проверили вокзал

Нарушения при проведении проверки выявила транспортная прокуратура.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, нарушения были выявлены в сфере законодательства о защите прав юридических лиц и предпринимателей. Внимание надзорного ведомства привлекла плановая выездная проверка, проведенная сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС и отдела ГИБДД по городу Орлу.

Так, первые по результатам проверки железнодорожного вокзала выдали предписание об устранении нарушений за пределами предмета проверки. А ОГИБДД в распоряжении на проведение проверки «допустило искажение ее сроков проведения».

— В акте проверки недостоверно отражена ее продолжительность, а также выявлены недостатки при внесении сведений в Единый реестр проверок, — пояснили в транспортной прокуратуре. — С учетом выявленных нарушений закона прокуратурой внесены представления в адрес начальников указанных ведомств.

Представления уже рассмотрены и удовлетворены. В результате два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»