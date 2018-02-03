В Орловской области нашли 16 тысяч нелегалов

Областные власти рассказали о борьбе с нелегальной занятостью.

По словам начальника управления труда и занятости Орловской области Анатолия Майорова, в минувшем году была продолжена работа по снижению неформальной занятости. В регионе действует специально созданная межведомственная комиссия.

Кроме того, подобные комиссии созданы в каждом муниципальном образовании. Результат впечатляет. Так, к началу 2018 года в Орловской области были выявлены 16066 работников, трудившихся без официального оформления.

Это означает, что работодатели не платили за них подоходный налог и обязательные страховые взносы. А сами работники остались без так называемого соцпакета. По данным управления труда и занятости, всего за год удалось легализовать трудоустройство 10695 человек.

ИА «Орелград»