Под Орлом чиновники незаконно отдали ИП землю на 49 лет

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4.2.2018 | 13:15 Новости, Общество

УФАС в арбитражном суде отстояло права простых граждан.

Как сообщили в управлении ФАС по Орловской области, арбитражный суд удовлетворил иск о признании недействительным постановления администрации Долбенкинского сельского поселения Дмитровского района. Ранее чиновники заключили с индивидуальным предпринимателем договор аренды участка площадью 970 тысяч квадратных метров сроком на 49 лет.

В ходе проверки было установлено, что договор был заключен с нарушением требований федерального закона «О защите конкуренции». В результате действий чиновников была ограничена конкуренция, и другие фермеры и ИП не сумели побороться за участок.

Суд поддержал решение комиссии УФАС и удовлетворил иск, поданный в интересах неопределенного круга лиц. Постановление администрации признано недействительным, а сделка – ничтожной.

ИА «Орелград»

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