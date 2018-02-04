Стало известно, какому вузу достанется областной грант

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4.2.2018 | 12:43 Новости, Общество

Правительство утвердило распределение грантов на 2018 год.

Постановление издал исполняющий обязанности врио губернатора Орловской области Александр Бударин. Он утвердил распределение грантов из областного бюджета. По традиции субсидии выдаются на «возмещение затрат по финансовому обеспечению получения начального, основного и среднего общего образования в государственных профессиональных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования».

Впрочем, в 2018 году распределение грантов условно, так как в списке их получателей значится всего один вуз. Орловский государственный университет имени Тургенева получит из бюджета 9,8 миллиона рублей. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства по социальной политике Андрея Усикова.

Напомним, что ранее врио губернатора Андрей Клычков выделил трем частным религиозным школам около 17,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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