В Ливнах переписали положение о почетном знаке

Утверждена новая редакция порядка присвоения почетного звания.

Данное постановление стало одним из последних, подписанных главой города Ливны Николаем Злобиным. Напомним, что 30 января он досрочно сложил полномочия и перешел на работу в областное правительство. Но перед этим, 29 января, Николай Злобин в новой редакции утвердил положение о почетном знаке «За заслуги перед городом Ливны».

Как следует из документа, знак является формой признательности жителей к людям, коллективам, учреждениям и организациям, внесшим большой личный вклад в социально-экономическое, общественное и культурное развитие города. Он считается второй по значимости наградой местного значения после звания «Почетный гражданин».

Основным условием объявлена «широкая информированность жителей о конкретных заслугах гражданина, коллектива, учреждения и организации, представленных на награждение». Кандидатуры утверждаются распоряжением главы города. Почетный знак вручается публично в торжественной обстановке, а имя или наименование его обладателя заносится в городскую Книгу Почета.

ИА «Орелград»