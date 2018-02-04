В Орле избиратели начали регистрироваться для выборов президента

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4.2.2018 | 14:46 Новости, Политика

Прием заявлений проводится от тех, кого в день голосования не будет дома.

Как сообщает облизбирком, прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения стартовал 31 января в 25 отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и 30 территориальных избирательных комиссиях. Он продлится по 12 марта 2018 года. Напомним, что выборы президента пройдут 18 марта.

Новым порядком могут воспользоваться избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства или не имеющие регистрации по месту жительства. Например, заявление вправе подать человек, который планирует в этот день командировку или отпуск.

Подать его можно в любую территориальную избирательную комиссию – в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов. Также можно обратиться в любой МФЦ или воспользоваться федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Но для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале.

ИА «Орелград»

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