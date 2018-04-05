Кто выступил за завод ПВХ-покрытий: опубликован поименный список депутатов

Газета «Орловская среда» опубликовала поименную выкладку голосования депутатов Орловского городского Совета по вопросу строительства завода напольных ПВХ-покрытий. Напомним, горсовет не смог принять решение по внесению изменений в Генплан и ПЗЗ в части присвоения участку на территории бывшей «Кока-Колы» другого класса опасности.

«За» проголосовали мэр Василий Новиков, заместители Владимир Негин и Раиса Дубровская, депутаты Владимир Строев, Александр Коровин, Владимир Букалов, Вадим Трифилов, Тимур Нерушев, Лариса Антошкина, Татьяна Малыгина, Виктор Цуканов, Ольга Пилипенко, Владимир Курин, Юрий Козлов, Николай Пчелкин (все — «Единая Россия»), Иван Дынкович (КПРФ). Против выступили Игорь Коновалов (самовыдвиженец), Евгений Косогов и Олег Карпиков. Воздержались Эдуард Трояновский, Наталья Кирдеева, Андрей Сорокин, Алексей Студенников, Александр Головин, Владимир Ветров, Евгений Шатохин, Николай Паршиков (все — «Единая Россия»), Александр Кузнецов (ЛДПР), Татьяна Кулабухова и заммэра Евгений Прокопов (оба — КПРФ).

Напомним, что накануне Владимир Строев и Владимир Негин посетили город Камешково Владимирской области, где работает аналогичный завод ПВХ-покрытий. Они пообщались с руководством завода и жителями. Те рассказали, что не испытывают неудобств из-за соседства с производством.

На сайте орловского обкома КПРФ вышел материал в поддержку строительства завода напольных ПВХ-покрытий в Орле. Члены фракции партии заявляют, что выступают за развитие производства в областном центре. При этом двое из них — Татьяна Кулабухова и Евгений Прокопов — воздержались, поскольку посчитали вопрос непроработанным.

В эти минуты в стенах администрации Орла завершилось очередное совещание по поводу строительства завода. Вице-мэр Владимир Негин рассказал о позитивных отзывах жителей Камешково об аналогичном производстве, а также напомнил, что перед администрацией «не собирается очередь из инвесторов».

Напомним, ранее депутат горсовета Олег Карпиков просил мэра Василия Новикова обеспечить публикацию такой же информации о голосованиях народных избранников в «Орловской городской газете».

ИА «Орелград»