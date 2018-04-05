В Орле на Пасху пустят дополнительные автобусы

Жители смогут доехать до кладбищ и уехать ночью от храмов.

Как сообщили в администрации Орла, в связи с празднованием Пасхи в областном центре увеличат количество транспорта и продлят маршруты до кладбищ. Изменения действуют 7 и 8 апреля.

До Иоанно-Богословского кладбища будет ездить маршрут №5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково». До Лужковского кладбища организуют дополнительный маршрут от остановки «ул. 1-я Посадская». На линию выйдут 5 автобусов. До Наугорского кладбища будут идти маршруты №№3, 4, 14, 24, 27.

Кроме того, в Пасхальную ночь после окончания богослужений будут запущены автобусы от храмов. От Ахтырского кафедрального собора в сторону вокзала, больницы им. Семашко и Знаменки пойдет по одному автобусу. Еще один проследует по маршруту «Свято-Никольский храм» — «ст. Лужки», посадка будет осуществляться от магазина «Перекресток». От Крестительского кладбища также отправится автобус до Знаменки, а от Троицкого кладбища — до Веселой Слободы. Отправление всех автобусов назначено на 3:00.

ИА «Орелград»