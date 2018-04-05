В Орле на Пасху пустят дополнительные автобусы

5.4.2018 | 12:14 Новости, Общество

Фото orel-transport.ru

Жители смогут доехать до кладбищ и уехать ночью от храмов.

Как сообщили в администрации Орла, в связи с празднованием Пасхи в областном центре увеличат количество транспорта и продлят маршруты до кладбищ. Изменения действуют 7 и 8 апреля.

До Иоанно-Богословского кладбища будет ездить маршрут №5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково». До Лужковского кладбища организуют дополнительный маршрут от остановки «ул. 1-я Посадская». На линию выйдут 5 автобусов. До Наугорского кладбища будут идти маршруты №№3, 4, 14, 24, 27.

Кроме того, в Пасхальную ночь после окончания богослужений будут запущены автобусы от храмов. От Ахтырского кафедрального собора в сторону вокзала, больницы им. Семашко и Знаменки пойдет по одному автобусу. Еще один проследует по маршруту «Свято-Никольский храм» — «ст. Лужки», посадка будет осуществляться от магазина «Перекресток». От Крестительского кладбища также отправится автобус до Знаменки, а от Троицкого кладбища — до Веселой Слободы. Отправление всех автобусов назначено на 3:00.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования