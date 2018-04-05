В Орле завели дело о еще одном уклонении от армии

5.4.2018 | 17:45 Новости, Общество

Список подозреваемых продолжает пополняться.

Следственный комитет по Орловской области возбудил очередное уголовное дело, связанное с уклонением от военной службы. На этот раз оно квалифицировано как использование подложного документа.

Внимание следователей пало на орловца, выступившего в роли заинтересованного лица. По предварительным данным, в 2012 году он предоставил в военкомат Заводского и Советского районов фиктивные справки, на основании которых призывника освободили от службы в армии и сняли с воинского учета.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СК.

Отметим, что в последнее время в регионе едва ли не ежедневно возбуждают уголовные дела, связанные с уклонением от армии.

ИА «Орелград»

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