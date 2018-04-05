В орловских тюрьмах запретили свидания

5.4.2018 | 12:58 Новости, Общество

Запрет введен из-за угрозы заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В исправительных учреждениях Орловской области с 4 апреля введены ограничительные мероприятия, включающие запрет на проведение длительных и краткосрочных свиданий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Меры приняты в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России Алексея Софронова и «с целью предупреждения распространения заболеваемости осужденных и заключенных, а так же учитывая рост числа заболевших гриппом и ОРВИ на территории региона».

— Просим родственников осужденных, планирующих провести длительное или краткосрочное свидание, учесть данную информацию, — заявили в УФСИН. — Ограничительные мероприятия будут отменены после спада заболеваемости в регионе. О возобновлении предоставления свиданий будет сообщено дополнительно на официальном сайте УФСИН России по Орловской области.

При этом отмечено, что среди заключенных на текущий момент не выявлено заболевших опасными штаммами вируса гриппа. Лекарственные препараты для профилактики и лечения вирусных инфекций в аптеках исправительных учреждений имеются, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»

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