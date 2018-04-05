Власти Орла потребовали от фермеров купить холодильники для торговли

Не все оказались согласны с изменениями в законодательстве.

В администрации Орла 4 апреля представители власти и сельхозтоваропроизводителей обсудили изменение в постановление о проведении ярмарок «Хлебосольный выходной».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, согласно новым поправкам фермеры обязаны хранить скоропортящиеся продукты в специализированном холодильном оборудовании — и при перевозке, и при торговле. Без этого торговля мясом, молоком и прочими товарами с коротким сроком годности в теплое время года запрещена.

Не всем предпринимателям понравилась эта идея. Некоторые заявляли, что холодильное оборудование весьма дорогое, и не каждый может позволить его купить.

Советник главы администрации Валентина Тишина пояснила, что продукцию можно продавать и из обычных холодильников, но без выкладки на прилавки. Представители Роспотребнадзора и Торгово-промышленной палаты Орловской области пообещали контролировать исполнение законодательства.

ИА «Орелград»