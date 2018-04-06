Орловцы заявили, что знают о правах потребителей

В Орловской области подвели итоги опроса общественного мнения.

Управление Роспотребнадзора Орловской области подвело итоги мероприятий, проведенных в марте в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей. В этом году он прошел под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Всего было проведено более 200 мероприятий, в том числе опрос общественного мнения.

В нем приняли участие 856 жителей Орловской области разного возраста и социального положения. Специалистов интересовало их мнение по продаже товаров и оказанию различных возмездных услуг в интернете. Анализ анкет показал, что более 60 процентов опрошенных достаточно хорошо знакомы с законодательством в сфере защиты прав потребителей.

Кроме того, консультации получили более 470 орловцев. Специалисты Роспотребнадзора помогли им в составлении 96 претензий на покупку некачественных товаров и оказание услуг ненадлежащего качества.

ИА «Орелград»