Орловские эксперты выяснили причину странной гибели кота

Очередной случай бешенства животных зарегистрирован в регионе.

Как сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, очередной, уже 29-й, случай бешенства зарегистрирован в Колпнянском районе. В деревне Хорошевка при таинственных обстоятельствах погиб домашний кот.

Его доставили на исследование в ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» Эксперты в лабораторных условиях установили причину смерти. Диагноз был подтвержден – животное убил смертельный вирус.

— Бешенство – это острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью, — напоминает Россельхознадзор. — При эпизоотиях городского типа основными распространителями болезни являются бродячие и безнадзорные собаки, а при эпизоотиях природного типа — дикие хищники, такие как лисица, енотовидная собака, песец, волк, корсак и шакал.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.

ИА «Орелград»