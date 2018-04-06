Орловским буренкам не понравились федеральные деньги

Субсидирование орловских животноводов дало обратный эффект.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила эффективность государственной программы «Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства». Субсидии выдавались на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку товарного молока.

При этом их размер определялся не в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Орловской области. В результате 23 сельскохозяйственным организациям и КФХ в 2017 году было перечислено на 5 млн рублей субсидий больше, чем положено. Из них за счет средств федерального бюджета – 4,75 миллиона.

Анализ показал, что ряд сельскохозяйственных товаропроизводителей допустил снижение надоев. Так, одно из предприятий получило почти 6 млн рублей субсидий. Однако вместо ожидаемого улучшения показателей надои молока на одну корову в этом хозяйстве снизились на 1147 кг в год. Всего надои снизились в 12 сельскохозяйственных предприятиях. Это почти треть всех получателей субсидий. Таким образом, значительная государственная поддержка не помогла увеличить производство молока.

КСП направила представление в адрес руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области.

ИА «Орелград»