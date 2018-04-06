Орловских чиновников обязали отлавливать бродячих собак

Суд частично удовлетворил иск природоохранного межрайонного прокурора.

Как сообщает суд Заводского района Орла, частично удовлетворен иск прокуратуры о признании незаконным бездействия по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Он был подан в интересах неопределенного круга лиц к управлению ветеринарии и правительству Орловской области.

Чиновники иск не признали, по их мнению, истец не указал, какие конкретно действия и в каком объеме должен исполнить каждый из ответчиков. А требование прокурора об организации создания приютов для безнадзорных животных просили признать незаконным.

Суд частично удовлетворил заявленные требования, а именно: признал незаконными бездействие управления ветеринарии Орловской области по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек. Обязанность организовать отлов на ведомство возложена в месячный срок со дня вступления решения в законную силу.

На правительство и управление также возложена обязанность в трехмесячный срок со дня вступления решения в силу организовать создание приюта для содержания безнадзорных кошек и собак. Суд напомнил, что законом предусмотрен не только отлов, но и содержание животных в специальных питомниках. В постановлении правительства Орловской области они названы приютами. Кроме того, все животные должны быть привиты против бешенства, что подразумевает их обязательный учет и идентификацию.

Решение Заводского районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»