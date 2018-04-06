Советник Клычкова нашел надежный способ спасения медицины

Павел Воробьев предложил отменить госзакупки по 44-ФЗ.

Советник врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова Павел Воробьев, который ранее работал завкафедрой гематологии и гериатрии ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, высказал идею о выводе медицины из-под действия Федерального закона о госзакупках. Об этом сообщает «Накануне.ru«.

Мысль была озвучена на Московском экономическом форуме.

— Закон для здравоохранения убийственный. Из-за него мы покупаем самые плохие вещи за самые низкие цены. Здоровье человека — не нужда государства, а нужда самого человека. Поэтому медицину стоит исключить из 44-ФЗ, — цитирует Воробьева издание.

С Воробьевым сложно не согласиться. По всей стране уже несколько лет идут обсуждения о том, по какой схеме должны закупаться лекарства. Однако Воробьев не сказал, каким он видит новую систему работы медицинских учреждений. Видимо, доктор считает, что врачам лучше знать, что закупать и сколько это стоит.

Любопытно, что другой советник Андрея Клычкова — Сергей Лежнев, называющий себя блогером и борцом с коррупцией в сфере медицины, в Белгороде не щадя живота сражается за их прозрачность и честность, тем самым имея позицию, которая, вероятно ,не сходится с мнением Воробьева. Ведь Лежнев, брызжа слюной на весь белгородский Интернет, доказывал «картельный сговор» между врачами и поставщиками медицинского оборудования. При раскладе «по Воробьеву» картельные сговоры фактически будут узаконены.

ИА «Орелград»