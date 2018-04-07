Двое орловцев поплатились за манипуляции с трактором

Хотынецкий райсуд вынес приговор по делу о краже топлива.

В поселке Хотынец суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих местных жителей, задержанных на месте преступления. Установлено, что по взаимной договоренности они пытались похитить дизельное топливо из трактора, принадлежащего агрофирме.

Один из подельников на место преступления приехал на машине. С собой он привез заготовленные пустые канистры. Добычей злоумышленников могли стать 370 литров солярки. Однако преступление они не довели до конца, так как были схвачены на месте сотрудниками ЧОП.

Суд не стал лишать их свободы. Каждый из подсудимых наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»