Стало известно, знают ли орловские школьники историю

В Орле подвели итоги Всероссийских проверочных работ.

Напомним, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории прошли в нашем регионе 21 марта. В них приняло участие 1010 одиннадцатиклассников и обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, подтвердили свои результаты 689 участников (68,22 процента), а 151 обучающийся (14,95) повысил отметку. Вместе с тем 170 школьников (16,83) ухудшили свои результаты.

— Образовательные организации Орловской области, обучающиеся которых выполняли ВПР по истории, уже получили результаты проверочной работы, — добавили в центре. – Ознакомиться с ними можно в своих личных кабинетах.

ИА «Орелград»