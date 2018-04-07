Филипп Бюрни стал почетным профессором ОГУ

Почетное звание присвоили профессору Льежского университета.

Как сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, решение было принято членами Ученого совета опорного вуза. Звания почетного профессора ОГУ удостоен Филипп Бюрни — профессор Льежского университета, научный атташе Валлонского центра сельскохозяйственных исследований. Диплом ему вручила ректор орловского вуза Ольга Пилипенко.

— Профессиональные знания и опыт профессора Бюрни позволяют ему считаться одним из ведущих исследователей в своей области, — пояснили в ОГУ. — Его специализация — экономика и социология сельского хозяйства). Ему принадлежит более 300 работ, связанных с проблематикой устойчивого развития и качества жизни в области агробиотехнологий.

Отмечен также громадный вклад Бюрни в развитие международных связей Орловского госуниверситета и Льежского университета. Сотрудничество началось в 1997 году.

ИА «Орелград»