КСП раскритиковала меры поддержки орловского АПК

Утвержден отчет о проверке программы развития молочного скотоводства.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, завершена проверка эффективности мер государственной поддержки развития молочного скотоводства в Орловской области. Объем проверенных средств составил 112 миллионов рублей. Установлены нарушения на сумму 16,47 миллиона, в том числе средств федерального бюджета в сумме 10,02 миллиона рублей.

Неэффективное использование бюджетных средств составило 2,5 миллиона, нарушения порядка предоставления субсидий – 8,96 млн, нарушения порядка определения размера субсидии — 5 млн. По итогам контрольного мероприятия подлежат возврату в доход бюджета 5 млн рублей субсидий, выплаченных с нарушением порядка их расчета, отметили в КСП.

Анализ программы также показал, что не выполнены показатели по производству молока в хозяйствах всех категорий. При плановом значении 187,3 тысячи тонн фактически в 2017 году произведено 172,4 тысячи тонн молока (92 процента от планового значения).

«По данным Росстата производство молока в Орловской области в хозяйствах всех категорий на протяжении ряда лет имеет тенденцию к снижению, — сообщает КСП. — За три года (с 2015 по 2017) производство молока снизилось в абсолютном выражении на 19,2 тысячи тонн, или на 10 процентов. Поголовье коров в хозяйствах населения на 1 января 2018 года составило 8,8 тысячи голов и сократилось на 900 голов по сравнению с 1 января 2017 года. Таким образом, предоставленные меры государственной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота не способствовали увеличению поголовья коров в хозяйствах населения а, следовательно, средства областного бюджета в объеме 1,39 млн рублей были израсходованы неэффективно».

Контрольно-счетная палата направила представление в адрес руководителя департамента сельского хозяйства, а копию акта передала в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»