Орловцы оказались недовольны качеством жизни

7.4.2018 | 18:33 Новости, Общество

Роспотребнадзор подвел итоги работы с обращениями граждан.

В первом квартале 2018 года в управление Роспотребнадзора по Орловской области поступило 1138 обращений, что на 2,1 процента больше уровня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Наибольшее количество жалоб связано с нарушениями прав потребителей — 67,7 процента от общего количества.

Из них 443 жалобы были связаны с приобретением товаров ненадлежащего качества. В списке обращений они занимают первое место по количеству. Чуть более 11 процентов жалоб поступило на качество жилищно-коммунальных услуг.

В сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения большинство обращений было связано с условиями проживания в жилых помещениях. Таких жалоб поступило 129. Кроме того, орловцы 35 раз пожаловались на качество питьевой водой и перебои с питьевым водоснабжением, 32 раза – на качество атмосферного воздуха.

ИА «Орелград»

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