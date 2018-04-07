Орловцев предупредили об угрозе гриппа птиц

Россельхознадзор рассказал о высокой вероятности заноса опасных вирусов.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщило о высокой вероятности заноса вирусов гриппа птиц как высокопатогенного, так и низкопатогенного на территорию Орловской области. Болезни могут попасть в наш регион с мигрирующими потоками перелетных птиц.

В ведомстве отмечают, что в 2017 году высокопатогенный грипп регистрировался среди диких птиц на территории Краснодарского края, Воронежской, Калининградской и Нижегородской областей, среди домашних птиц – в Самарской, Удмуртской, Нижегородской, Костромской, Ростовской, Московской областях, а также в Татарстане, Марий Эл и Чечне.

— Риск возникновения вспышек гриппа птиц в субъектах РФ увеличивается из-за прямого контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами, — говорят в Россельхознадзоре. — При этом наиболее уязвимыми являются личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, а также мелкотоварные фермы, осуществляющие выгульное содержание птиц.

Владельцам и руководителям рекомендовано перевести птицеводческие хозяйства в режим закрытого типа.

ИА «Орелград»