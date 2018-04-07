Орловец угнал автомобиль, чтобы добраться до дома

7.4.2018 | 14:28 Новости, Происшествия

Обвинительный приговор по делу об угоне вынесен в суде Заводского района.

Перед судом предстал ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество житель Орла. На этот раз его признали виновным в угоне автомобиля без цели хищения. Как следует из материалов уголовного дела, преступление мужчина совершил в разгар рабочего дня. Он шел по улице, когда заметил припаркованную машину.

Дверь оказалась открыта. Под водительским сидением злоумышленник обнаружил ключ от замка зажигания. Он завел двигатель. Добрался до дома и припарковал автомобиль на улице. Разоблачить преступника помогли свидетели. Вину он признал в полном объеме.

С учетом предыдущих «подвигов» угонщик получил 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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