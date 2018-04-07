У «Орелгеологии» нашли прошлогодние долги по зарплате

7.4.2018 | 17:32 Новости, Общество

Государственная инспекция труда отчиталась о внеплановой проверке.

Как сообщили в инспекции, внеплановая выездная проверка прошла в поселке городского типа Знаменка в ОАО «Орелгеология». Было установлено, что за июль-декабрь 2017 года 21 работнику не была выплачена заработная плата. Общая задолженность превысила 1 миллион рублей.

— Также не выплачена задолженность по окончательному расчету по заработной плате перед работником, в том числе компенсация за не использованный отпуск, — добавили в Государственной инспекции труда в Орловской области, — не выплачены расходы по командировке работнику. Генеральному директору выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

По результатам проверки предприятие и виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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