В Орле вода добралась до верхнего уровня набережных

Как уже сообщал «Орелград», в Орловской области продолжается весеннее половодье. На данный момент затоплены 168 приусадебных участков в Орле и районе.

Реки разлились настолько, что вода добралась до верхнего уровня набережных. Затоплен подход к пешеходному мосту на Мясокомбинате. Почти полностью скрылись перила пешеходного моста через Орлик возле стрелки. Сейчас вода находится на уровне, близком к опасному.

На ускоренной видеозаписи, снятой корреспондентом «Орелграда», видно, что вода прибывает достаточно быстро. Впрочем, по прогнозам, сегодня и завтра — пиковые дни паводка.

ИА «Орелград»