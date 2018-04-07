В Орле вода добралась до верхнего уровня набережных

7.4.2018 | 15:25 Новости, Общество

Как уже сообщал «Орелград», в Орловской области продолжается весеннее половодье. На данный момент затоплены 168 приусадебных участков в Орле и районе.

Реки разлились настолько, что вода добралась до верхнего уровня набережных. Затоплен подход к пешеходному мосту на Мясокомбинате. Почти полностью скрылись перила пешеходного моста через Орлик возле стрелки. Сейчас вода находится на уровне, близком к опасному.

На ускоренной видеозаписи, снятой корреспондентом «Орелграда», видно, что вода прибывает достаточно быстро. Впрочем, по прогнозам, сегодня и завтра — пиковые дни паводка.

ИА «Орелград»

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