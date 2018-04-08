Амчанин убил собутыльника, вынес его на лестницу и отправился спать

Орловский облсуд отказался смягчить приговор осужденному.

Коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу жителя Мценска, осужденного районным судом за смертельную драку. Трагедия произошла в августе прошлого года. Ночью в одной из квартир осужденный в ходе застолья поругался с собутыльником. Между ними завязалась потасовка.

Осужденный несколько раз ударил оппонента. Тот упал и захрипел. Преступник вынес его на лестничную площадку и оставил там умирать, а сам отправился ночевать к родственнице. Бездыханное тело было обнаружено жильцами только утром.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего. Обвинение просило для него 12 лет колонии. Защита ходатайствовала об оправдании, поскольку подсудимый вину не признал.

Районный суд приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу родственников погибшего с него взыскано 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Областной суд оставил приговор без изменения.

ИА «Орелград»