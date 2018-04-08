Едва не убившему человека амчанину дали второй шанс

8.4.2018 | 15:23 Новости, Общество

Суд наказал условным лишением свободы жителя Мценска.

Как сообщили в Мценском районном суде, вступил в силу обвинительный приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вызвавшем значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на треть.

Преступление было совершено у подъезда одного из многоквартирных домов Мценска. Осужденный в ходе конфликта нанес мужчине удар кулаком в висок и повалил его на землю. Затем нанес жертве еще не менее шести ударов кулаками по туловищу.

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого он должен доказать свое исправление и перевоспитание.

ИА «Орелград»

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