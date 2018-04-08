Глава Мценска Андрей Беляев отправился в колонию

8.4.2018 | 14:20 Новости, Общество

Чиновник посетил с рабочим визитом мценскую колонию-поселение.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, рабочий визит Андрея Беляева в КП-7 начался со знакомства с историей и деятельностью учреждения. Колония предназначена для тех, кто осужден за совершение преступлений по неосторожности, а также для осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

Лимит наполнения составляет 350 мест, из которых для содержания женщин предназначено 66 мест. По словам начальника КП-7 Сергея Васенкова, 56 осужденных трудятся на швейном участке центра трудовой адаптации.

— Деятельность сельскохозяйственного участка осуществляется по двум направлениям — животноводство и растениеводство, — добавил он. — Так, в 2017 году произведено 350 тонн молока, 5,7 тонны говядины, 18 тонн ячневой крупы, 18 тонн пшеничной крупы, 10 тонн овсяной крупы и 400 тонн картофеля.

В завершении визита Андрей Беляев и Сергей Васенков обсудили вопросы возможного сотрудничества в сфере производственно-хозяйственной деятельности, а также ресоциализации осужденных, готовящихся к освобождению.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования