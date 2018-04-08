Глава Мценска Андрей Беляев отправился в колонию

Чиновник посетил с рабочим визитом мценскую колонию-поселение.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, рабочий визит Андрея Беляева в КП-7 начался со знакомства с историей и деятельностью учреждения. Колония предназначена для тех, кто осужден за совершение преступлений по неосторожности, а также для осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

Лимит наполнения составляет 350 мест, из которых для содержания женщин предназначено 66 мест. По словам начальника КП-7 Сергея Васенкова, 56 осужденных трудятся на швейном участке центра трудовой адаптации.

— Деятельность сельскохозяйственного участка осуществляется по двум направлениям — животноводство и растениеводство, — добавил он. — Так, в 2017 году произведено 350 тонн молока, 5,7 тонны говядины, 18 тонн ячневой крупы, 18 тонн пшеничной крупы, 10 тонн овсяной крупы и 400 тонн картофеля.

В завершении визита Андрей Беляев и Сергей Васенков обсудили вопросы возможного сотрудничества в сфере производственно-хозяйственной деятельности, а также ресоциализации осужденных, готовящихся к освобождению.

ИА «Орелград»