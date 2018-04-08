В Орле пустят с молотка десятки торговых мест

Администрация города объявила аукцион для малого бизнеса.

Управление муниципального имущества администрации Орла известило бизнес-сообщество о проведении аукциона. Он пройдет 7 мая в здании мэрии. Участники разыграют право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования.

Торговые места расположены по конкретным адресам, ознакомиться с которыми можно у организаторов. Всего на торги будет выставлено 33 лота – места под размещение торговых павильонов, в том числе остановочных, и киосков. С победителями заключат договоры сроком на 5 лет каждый.

Начальная цена, то есть стоимость аренды, установлена для каждого лота индивидуально. Она варьируется от 38,9 до 1,5 миллиона рублей. Шаг аукциона установлен в размере 5 процентов начальной стоимости лота.

По данным мэрии, торговая сеть Орла по состоянию на 1 января 2018 года включает в себя 518 объектов нестационарной сети: 350 киосков и 168 павильонов.

ИА «Орелград»