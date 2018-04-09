Лабейкин проинспектировал колонию строгого режима

Орловский омбудсмен побывал в Ливенской исправительной колонии.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области посетил исправительную колонию № 2 строгого режима, расположенную в Ливнах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН. Правозащитник встретился с руководством учреждения и поговорил с осужденными.

— Обсуждались вопросы трудоустройства, социального сопровождения, условно-досрочного освобождения, а также состояние медицинского обеспечения осужденных, — отметили в УФСИН. — В промышленной зоне учреждения Александр Лабейкин посетил кабельный, швейный и раскройный цеха. В столовой посмотрел залы для приема пищи.

Также уполномоченный провел прием осужденных по личным вопросам в жилой зоне учреждения. Нарушений уголовного законодательства и прав человека не выявлено, подчеркнули в УФСИН. Отметим, что визиты в режимные учреждения омбудсмен наносит как в плановом, так и внеплановом режиме. О результатах такой работы Александр Лабейкин рассказал в своем итоговом годовом докладе.

Наиболее резонансной в 2017 году стала проверки исправительной колонии общего режима № 5 в Нарышкино. В октябре в соцсетях появилась информация о том, что с осужденными там обращаются грубо. На место был совершен выезд. Как говорится в докладе уполномоченного, «не подтвердился факт массового вскрытия вен осужденными. Лишь трое осужденных из одной камеры ЕПКТ заявили о том, что 18 сентября 2017 года в ходе плановых проверочных мероприятий к ним применялась физическая сила.

По указанным фактам СУ СК России по Орловской области проводило проверку, в ходе которой превышения должностных полномочий сотрудниками уголовно-исполнительной системы не было установлено.

В целом подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставлены удовлетворительные условия содержания, обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту».

ИА «Орелград»