Общественники потребовали сменить экспертов при строительстве завода ПВХ

В эти минуты в Орле проходит мероприятие, организованное общественным движением «Граждане Орла».

Встреча началась с выступления депутата горсовета Евгения Косогова, который буквально повторил свое утреннее заявление из видеообращения. Он выступил с резкой критикой главы департамента промышленности Орловской области Геннадия Парахина, и перебранка с переходом на личности закончилась тем, что Парахин назвал народного избранника «продажным депутатом». После чего Косогов пригрозил предпринять ответные меры, очевидно, намекая на судебное продолжение разговора.

Тем временем спикеры «Граждан Орла», выступая, сосредоточились на том, что производство хоть и называется перерабатывающим, но, по сути, использует химические процессы, в том числе и дожигание остатков производства. Это неизбежно будет приводить к выбросам, что представляет опасность черте города.

Основной лейтмотив общественников заключался в недоверии к представителям власти — в частности, к тому же Парахину, который якобы лоббирует строительство завода.

Требования общественников свелись к двум вещам:

1. Нужно сменить уровень экспертов и призвать к оценке опасности строительства федеральных персон;

2. Прекратить форсирование перевода земель под заводом из 4-го в 3-й класс опасности.

Тем временем Геннадий Парахин перешел в контрнаступление со словами: «А почему вы в 2017 году вы не выступали против завода?» — задался вопросом чиновник. Однако, парировать и уйти от темы не удалось, и «Граждане Орла» продолжали обвинять чиновников в том, что они своими действиями порождают недоверие в обществе.

Представители Общественной палаты Орловской области в своем выступлении заключили, что экспертов сейчас в аудитории нет, и прийти к какому-то решению сейчас не представляется возможным.

Напомним, в Орле планируется открыть завод напольных ПВХ-покрытий на территории бывшей «Кока-Колы». На минувшей сессии горсовета депутаты не приняли изменения в Генплан и ПЗЗ в части изменения класса опасности участка на улице Итальянской.

Ранее глава «Айвиси Рус» Михаил Чернов на брифинге в Орле рассказал, что выброс диоксинов невозможен из-за невысокой рабочей температуры, а концентрация других опасных веществ гораздо ниже нормы.

ИА «Орелград»