Орловчанка отсудила у магазина 30 тысяч за скользкое крыльцо

Областной суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей покупательницы.

Орловский областной суд частично удовлетворил исковые требования местной жительницы, получившей травму при входе в магазин. Инцидент произошел в феврале 2017 года. Женщина около 19 часов заходила в магазин, поскользнулась на неочищенном от снега и наледи крыльце и упала.

Ее доставили в травмпункт больницы имени Боткина. Там ей был выдан листок нетрудоспособности. На больничном она провела больше месяца. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

При вынесении решения суд сослался на условия договора аренды торгового помещения. Согласно им, арендатор обязан в зимнее время обеспечить уборку и вывоз снега с прилегающей к зданию территории, а также ежедневно проводить посыпание противогололедными реагентами твердого покрытия.

В пользу истца с магазина взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и возмещение утраченного заработка в размере 20,6 тысячи рублей.

ИА «Орелград»