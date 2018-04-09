Орловчанка отсудила у магазина 30 тысяч за скользкое крыльцо

9.4.2018 | 11:49 Новости, Общество

Областной суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей покупательницы.

Орловский областной суд частично удовлетворил исковые требования местной жительницы, получившей травму при входе в магазин. Инцидент произошел в феврале 2017 года. Женщина около 19 часов заходила в магазин, поскользнулась на неочищенном от снега и наледи крыльце и упала.

Ее доставили в травмпункт больницы имени Боткина. Там ей был выдан листок нетрудоспособности. На больничном она провела больше месяца. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

При вынесении решения суд сослался на условия договора аренды торгового помещения. Согласно им, арендатор обязан в зимнее время обеспечить уборку и вывоз снега с прилегающей к зданию территории, а также ежедневно проводить посыпание противогололедными реагентами твердого покрытия.

В пользу истца с магазина взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и возмещение утраченного заработка в размере 20,6 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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