Под Орлом сотрудники ГИБДД попали в аварию во время погони

Нарушитель был пьян.

В Орловском районе на минувших выходных произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД и «Нивы», которую он преследовал, сообщил телеканал «Первый Областной».

33-летний водитель «Нивы» в районе села Плещеево врезался в забор частного дома и скрылся с места аварии. Очевидцы успели заметить госномер и сообщили в полицию. Вскоре отечественный внедорожник был замечен одним из экипажей. На требование остановиться шофер «Нивы» ответил нажатием на педаль газа.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя. Обогнав его, они попытались перегородить ему дорогу. В этот момент и произошло столкновение. Никто не пострадал. Водитель «Нивы» был сильно пьян, в ближайшее время ему предъявят обвинение по трем статьям.

ИА «Орелград»