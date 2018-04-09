Под Орлом сотрудники ГИБДД попали в аварию во время погони

9.4.2018 | 17:52 Новости, Происшествия

Нарушитель был пьян.

В Орловском районе на минувших выходных произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД и «Нивы», которую он преследовал, сообщил телеканал «Первый Областной».

33-летний водитель «Нивы» в районе села Плещеево врезался в забор частного дома и скрылся с места аварии. Очевидцы успели заметить госномер и сообщили в полицию. Вскоре отечественный внедорожник был замечен одним из экипажей. На требование остановиться шофер «Нивы» ответил нажатием на педаль газа.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя. Обогнав его, они попытались перегородить ему дорогу. В этот момент и произошло столкновение. Никто не пострадал. Водитель «Нивы» был сильно пьян, в ближайшее время ему предъявят обвинение по трем статьям.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования