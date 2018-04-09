В Орле появилось детское отделение аллергоиммунологии

Отделение пульмонологии и аллергоиммунологии открылось в НКМЦ.

Как сообщает пресс-служба Орловского научно-клинического многопрофильного центра медпомощи матерям и детям, открытие самостоятельного отделения пульмонологии и аллергоиммунологии продиктовано улучшением качества лечения пациентов.

Подразделение аллергологии появилось в клинике три года назад как часть отделения онкологии, гематологии и аллергоиммунологии. Тогда пациентов было немного, и места хватало всем. Но со временем нагрузка увеличилась, и на госпитализацию появилась очередь. Поэтому пациентов решили разделить. Новое отделение заняло пятый этаж педиатрического корпуса.

— Мы будем проводить плановое обследование детей, которые находятся в группе с подозрением на аллергические заболевания, лечение острых аллергических заболеваний и обострений хронических аллергологических заболеваний, — рассказала завотделением Евгения Черкасова. — По пульмонологическому профилю будут лечиться хронические пациенты в стадии обострения, которые лечатся амбулаторно без эффекта пять и более суток.

Отделение насчитывает два десятка коек, но возможности позволяют расширить его еще на четверть. Отдельное помещение выделено для пациентов дневного стационара. Лечить детей аллергологи-иммунологи, инфекционисты, педиатры и пульмонологи. Пока существует кадровая проблема среднего медперсонала, признали в НКМЦ. Ставку планируется сделать на выпускников медучилища.

ИА «Орелград»