В Орле пропали четыре школьницы

9.4.2018 | 18:58 Новости, Происшествия

Ориентировка на одну из пропавших девочек

Девочек ищут волонтеры.

Поисково-спасательный отряд «Барс» занимается поисками четырех учениц школы №33, сообщили в отряде.

Кристина Быковская, Мария Иванова, Татьяна Вакар и Милена Зайцева утром 9 апреля вышли из школы в переулке Южном, и их местонахождение неизвестно до сих пор. Одна из девочек — Татьяна Вакар — ранее уже пропадала на сутки. Ребенок склонен к девиантному поведению.

— Всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавших, просим сообщить по телефону: 8 (4862) 22-23-01, — рассказали в «Барсе».

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