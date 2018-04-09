В Орле пропали четыре школьницы

Девочек ищут волонтеры.

Поисково-спасательный отряд «Барс» занимается поисками четырех учениц школы №33, сообщили в отряде.

Кристина Быковская, Мария Иванова, Татьяна Вакар и Милена Зайцева утром 9 апреля вышли из школы в переулке Южном, и их местонахождение неизвестно до сих пор. Одна из девочек — Татьяна Вакар — ранее уже пропадала на сутки. Ребенок склонен к девиантному поведению.

— Всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавших, просим сообщить по телефону: 8 (4862) 22-23-01, — рассказали в «Барсе».